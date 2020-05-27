Стрілянина в Києві і переговори з PayPal: новини за 26 травня

Колаж РБК-Україна

В Україні готуються відновити центрі залізничне сполучення, в Києва сталася стрілянина, Україна відновила переговори з PayPal. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 25 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Залізничне сполучення в Україні запрацює раніше, ніж планувалося

Залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні. Хоча Кабмін прийняв рішення про відновлення роботи залізничного сполучення з 1 червня.

Про це заявив повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1".

Також міністр повідомив, що вже цієї середи або від четверга з’являться в продажі залізничні квитки, на яких ціни піднімати не будуть. Утім, все одно вони здорожчають через гарячу літню пору.

Затриманих за зґвалтування в Кагарлику взяли під варту

Голосіївський районний суд Києва заарештував поліцейських Сергія Сулиму та Миколу Кузіва h за підозрою у зґвалтуванні жінки.

Затримані підозрюються в побитті та зґвалтуванні дівчини 1994 року народження. Поліцейські зґвалтували її прямо у відділенні поліції, куди доставили нібито через крадіжку. Після цього інциденту місцеву поліцію мали розформувати, але сьогодні стало відомо, що співробітники поліції Кагарлика продовжують працювати, а їх переатестація триватиме два місяці.

У центрі Києва відбулася стрілянина, є поранений

У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Подія сталася на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Причини та обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчий дій.

Екс-міністра оборони заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва. Екс-міністр заарештований у справі про розстріли на Майдані в лютому 2014.

Повідомляється, що Лебедєву заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють в організації ряду тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств в період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центрі Києва.

Україна відновила перемовини з PayPal

Міністерство цифрової трансформації веде перемовини з найбільшою електронною платіжною системою PayPal. В уряді планують залучити кілька міжнародних цифрових сервісів.

Про це повідомляєтся у Facebook онлайн-сервісу державних послуг "Дія".

У PayPal раніше заявили, що розглядають можливість роботи в Україні. Це відбулося після розмови Володимира Зеленського з президентом платіжної системи.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди на червень

У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла). Це на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За даними спостережень Укргідрометцентру, у червні середня місячна температура повітря складає 16-21 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

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