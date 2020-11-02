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Стрельба в Ивано-Франковске: полиция рассказала подробности

Ивано-Франковск, Понедельник 02 ноября 2020 15:27
Стрельба в Ивано-Франковске: полиция рассказала подробности
Фото: на месте стрельбы (if.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 1 ноября в Ивано-Франковске произошли сразу два, связанных между собой, происшествия. В результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Полиция считает, что 47-летний мужчина на улице Карпатской выстрелил из револьвера Флобера в 23-летнюю девушку, после чего отправился в сторону улицы Пулюя. На этой улице вблизи магазина у него возник конфликт с двумя мужчинами, 33 и 34 лет.

Злоумышленник вытащил Флобер и начал стрелять в сторону своих оппонентов, у одного из которых оказался травматический пистолет "Форд 17", поэтому он начал стрелять в ответ. Все трое были оперативно задержаны полицейскими.

По данным полиции, 47-летний злоумышленник получил проникающие огнестрельные ранения грудной клетки, головы и правой кисти, у 34-летнего мужчины обнаружили инородное тело в области нижней челюсти, а у 33-летнего владельца "Форда" диагностировали огнестрельное проникающее ранение лобной области головы. Девушка получила ранение правой голени.

"Мужчина, который начал стрельбу, ранее не судим. Его освидетельствовали на состояние алкогольного и наркотического опьянения - трезв. Что стало причиной совершенного им правонарушения - устанавливается", - добавили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, вчера в Мукачево сотрудник полиции во время охраны территориальной избирательной комиссии выстрелил в себя.

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Новости Украины Происшествия Ивано-ФранковскполицияСтрельба

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