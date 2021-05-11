"Страж стен". Израиль проводит спецоперацию из-за эскалации в Секторе Газа: что известно

Что предшествовало обострению

Эскалация ситуации произошла в День Иерусалима, 10 мая. В этот день в 1967 году восточная часть города в ходе Шестидневной войны перешла под контроль Израилю.

Накануне за неделю до празднования в квартале Шейх Джарах на Храмовой горе вспыхнули столкновения между евреями и арабами. Поводом для конфликта стало решение суда о выселении восьми арабских семей из их домов. При этом ХАМАС выступил с заявлением, что не будет "сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе".

В итоге с конца прошлой недели на юге Израиля начали усиливаться обстрелы из Сектора Газа. На фоне этого израильская армия усилила военное присутствие в Самарии и Иудее, на границе с Сектором Газы. Также командование ЦАХАЛа (армия Израиля) также приняло решение перекрыть движение по трассам в зоне вдоль границы с Газой.

Вечером 10 мая ХАМАС поставил ультиматум Израилю - израильская полиция и военные должны покинуть территорию района Шейх Джарах и Храмовой горы.

При этом столкновения на Храмовой горе усилились. В результате пострадали почти 200 человек.

Начало обстрелов 10 мая

С 18:00 до 21:00 из Сектора Газа в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. При этом обстрелам подверглись Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот, а также другие населенные пункты округа Лахиш и около границы с Сектором Газа.

В течение вечера 10 мая в сторону Израиля из Газы было выпущено не менее 150 ракет.

В связи с обострением ситуации ЦАХАЛ опубликовал инструкции для жителей приграничных районов (Отеф Аза), округа Лахиш, Западного Негева, и юга округа а-Шфела, которые подверглись обстрелам. Так, на свежем воздухе разрешено собираться не более 10 человек, в помещении - до 50. Работать могут лишь те предприятия и учреждения, где есть бомбоубежища. Занятия в учебных заведениях, детских кружках и спортивных секциях отменены.

Начало операции "Страж стен"

Вечером 10 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС пересек "красную линию" своими обстрелами. По его словам, Израиль не потерпит атак на своих граждан и "ответит с великой силой".

В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции "Страж стен", которая направлена против террористической группы ХАМАС в Секторе Газа.

В ответ на обстрелы из Сектора Газа Израиль нанес удары по объектам ХАМАСа. По информации Армии Израиля, в результате ударов было убито 15 террористов и поражено 130 объектов ХАМАС и Исламского джихада в Газе, в том числе:

2 террористических туннеля;

Военный разведывательный пункт ХАМАС;

Объекты по производству и хранению оружия.

Рекордное число обстрелов из Газа

Предыдущая масштабная антитеррористическая операция в против ХАМАСа Израиль проводил летом 2014 года. После этого ситуация немного стабилизировалась. До 2018 года из Сектора Газа было выпущено менее 80 ракет, при этом в Израиле никто в результате обстрелов не пострадал.

В 2018 и 2019 годах обстрелы участились - 941 и около 1300 выпущенных ракет за год. За тот период семь человек погибли, еще более 130 были ранены. Но в 2020 обстрелы вновь ослабли - лишь 168 выпущенных ракет за год, в результате которых семь человек пострадали.

С начала мая 2021 года по Израилю уже было выпущено более 200 ракет. Десятки из них были сбиты системой ПВО "Железный купол". Не менее семи человек получили ранения.

Пострадавшие мирные жители

Армия Израиля заявила, что несколько ракет попали в жилой дом в Ашкелоне. По информации местных СМИ, ракеты попали в два дома. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.