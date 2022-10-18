ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Страти, тортури і зґвалтування. В ООН заявили про воєнні злочини Росії в Україні

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 20:13
Страти, тортури і зґвалтування. В ООН заявили про воєнні злочини Росії в Україні Фото: в ООН заявили про воєнні злочини Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комісія Організації Об’єднаних Націй зафіксувала низку ознак воєнних злочинів і порушень прав людини зі сторони російських загарбників на території областей, що були у тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"За результатами розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та у березні 2022 року Незалежна міжнародна слідча комісія по Україні знайшла обґрунтовані підстави для висновку, що в Україні було скоєно низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в ньому.

У Комісії додали, що такі злочини є підставою для притягнення до відповідальності. Голова Комісії Ерік Месе зазначив, що вплив порушень на цивільне населення в Україні величезний, оскільки втрати серед людей обчислюються тисячами, а пошкодження інфраструктури руйні.

Так, Комісія задокументувала випадки використання вибухової зброї в населених пунктах, які зазнали нападу росіян. Також встановлено, що окупанти атакували мирних жителів, які намагалися втекти.

При цьому в ООН зазначили існування прикладів, коли обидві сторони війни, хоча й різною мірою, не змогли захистити цивільних осіб або цивільні об’єкти від наслідків атак, розташувавши військові об’єкти та сили в межах або поблизу густонаселених районів.

Також ООН повідомляє, що українські сили могли порушити міжнародне гуманітарне право в деяких випадках, включаючи два інциденти, які кваліфікуються як військові злочини.

Підкреслюється, що російські військові несуть відповідальність за переважну більшість виявлених порушень, включаючи військові злочини.

Комісія задокументувала випадки страт, незаконного ув’язнення, тортур, жорстокого поводження, зґвалтувань та іншого сексуального насильства, скоєного в районах, окупованих росіянами. Людей затримували, деяких незаконно депортували до Росії, багато вважають зниклими безвісти.

Зазначимо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію РФ території чотирьох областей України.

Також в ООН повідомляли, що сексуальне насильство, до якого вдаються окупанти в Україні, є частиною "військової стратегії" РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів