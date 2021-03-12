В стратегию деоккупации Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров

Меджлис предлагал включить в задания стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

В текст также предлагали внести определение статуса Крыма - "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что предложения Меджлиса может учесть Кабмин при разработке мер по реализации этой стратегии.

В то же время отмечается, что часть предложений и замечаний Меджлиса все-таки была учтена.