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В стратегию деоккупации Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров

Автор: Артур Родивилов

В стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденную Советом нацбезопасности и обороны, не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа. Представители Меджлиса участвовали в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии.

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

Меджлис предлагал включить в задания стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

В текст также предлагали внести определение статуса Крыма - "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что предложения Меджлиса может учесть Кабмин при разработке мер по реализации этой стратегии.

В то же время отмечается, что часть предложений и замечаний Меджлиса все-таки была учтена.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны вчера утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией длилась больше года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.

Как писало РБК-Украина, подготовить проект Стратегии деоккупации Крыма было поручено секретарю СНБО.

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