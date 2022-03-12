Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что стратегический перелом, о котором говорил президент Владимир Зеленский, уже наступил. Однако, по его словам, это еще не значит, что война против России закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"Стратегический перелом, о котором вчера говорил президент, наступил. Мы можем не бояться. Мы можем быть наполнены надеждой. Но нужно понимать, что стратегический перелом еще не означает конец войны", - заявил Арестович.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня выступил с обращением. Он призвал украинцев работать и помогать, но помнить, что в стране идет война.

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