Страшний сон покупця: як не купити колишню машину таксі

Один з максимально небажаних варіантів при покупці вживаної машини – стати власником колишнього таксомотора. Не вдаючись до причин цієї фобії, поговоримо про те, як відрізнити авто, яке ще учора працювало в режимі таксі 24/7.

Чому покупці так бояться учорашнього таксі? Тому що зазвичай воно має мінімальний залишок ресурсу. А ще тому, що вкрай зношеними вони часто виявляються у геть молодому віці, що надихає перекупників на ретельне маскування великого пробігу. На щастя, сховати можна не всі ознаки таксомоторної служби, і про найбільш явні прикмети ми зараз поговоримо.

Головні ознаки автомобіля-таксі

Перш за все слід розуміти, що є доволі багато випадків, коли списана з таксі машина не має головної ознаки таксомоторного минулого – видимих слідів зносу. Машини з преміальних служб або з європейських транспортних компаній часто зберігають цілком "сімейний" вигляд і після списання. І це ще більше ускладнює їх фільтрацію для покупця.

- Характерні для таксі моделі. По-перше, хоч якимось чином організовані служби таксі як правило купують для своїх парків певні моделі автомобілів, причому зазвичай у найпростіших комплектаціях: з базовим бензиновим двигуном та "механікою", без кондиціонера, з мінімумом склопідйомників тощо. Варто завчасно придивіться, чим переважно користуються таксисти у вашому регіоні. Хоча якщо машина таксувала в руках приватника-одинака, це може бути й упакований екземпляр.

- Професійні відмітки. Шукайте отвори, що залишилися після демонтажу рації, гачка для її мікрофона чи великого тримача для смартфона, подряпини там, де він торкався торпедо. Роздивіться зверху дах: чи немає там потертостей від плафона з шашечками і дроту, що тягнувся до нього від дверей, і шукайте не тільки по центру даху, а й скраю. Невелика зона свіжополірованої фарби в тому районі має вас насторожити – якщо при маскуванні слідів пошкодували грошей на полірування всього даху, колишнє місце розташування "гребінця" матиме саме такий вигляд. На дверях і кришці багажника іноді залишаються сліди наклейок з логотипом таксопарку: у вигляді контурів на фарбі або у вигляді плям більш темної фарби, яка не вигоріла на сонці.

- Відмітини в салоні. У прорізах дверей бувають видні сліди частої посадки та виходу пасажирів: розхитані сильніше звичайного ручки дверних замків та численні сліди нігтів під ними, подряпини від підборів на порогах і внизу дверних карт. Спробуйте порівняти стан сидінь – у таксі з великим пробігом водійське майже обов’язково буде продавлене так як і сусіднє, адже з самим тільки водієм ці машини їздять мало. І хай ідеальний стан оббивки сидінь і керма не збиває вас з пантелику, адже багато хто з власників машин-таксі використовує чохли на крісла і кермо – щоб перед продажом зняти.

- Характерний знос кузова. Люди сідають і виходять з таксі кілька разів на годину, відтак завіси водійських дверей зношуються не більше, ніж інших, особливо обох правих. Хоча на звичайних сімейних автівках усе навпаки.

Коротко

Певно, треба додати, що страшний не сам по собі факт роботи машини в таксі, а наслідки цієї роботи. Тому якщо є змога глибокої діагностики агрегатів, з неї можна і починати оцінювання машини, яка сподобалася вам на авторинку. А суто "таксичні" дефекти будуть тільки доповненням до результатів інструментальної діагностики і поясненням виявленого поганого стану.