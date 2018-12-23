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Страсбургский стрелок клялся на верность "Исламскому государству"

Новости » Общество    23.12.2018 - 07:23
Страсбургский стрелок клялся на верность "Исламскому государству"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Правоохранители при обыске в доме Шекатта обнаружили флешку с видеозаписью

Французские правоохранители сообщили, что подозреваемый в нападении на рождественском ярмарке в Страсбурге, Шариф Шекатт присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Один из источников уточнил, что во время обысков в доме у подозреваемого, следователями был обнаружен USB-накопитель. На нем находилось видео, где нападавший поклялся на верность террористической организации "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге. Как утверждают в "Исламском государстве", Шариф Шекатт, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, был одним из "солдат" группировки.

Напомним, 13 декабря 2018, в Страсбурге, во время полицейской операции, правоохранители смогли найти Шарифа Шекатта, который 11 декабря атаковал людей на рождественской ярмарке. Шекатт первый произвел нападение на полицейских, из-за чего был убит ответным огнем.

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