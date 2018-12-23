Страсбурзький стрілок присягнув на вірність "Ісламській державі"

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Правоохоронці при обшуку в будинку Шекатта виявили флешку з відеозаписом

Французькі правоохоронці повідомили, що підозрюваний у нападі на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, Шаріф Шекатт присягнув на вірність терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Одне з джерел уточнило, що під час обшуків у помешканні підозрюваного, слідчими був виявлений USB-накопичувач. На ньому знаходилося відео, де нападник присягнувся на вірність терористичної організації "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що ІГ взяла відповідальність за теракт в Страсбурзі. Як стверджують в "Ісламському державі", Шаріф Шекатт, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, був одним із "солдатів" угруповання.

Нагадаємо, 13 грудня 2018, у Страсбурзі, під час поліцейської операції, правоохоронці змогли знайти Шаріфа Шекатта, який 11 грудня атакував людей на різдвяному ярмарку. Шекатт перший здійснив напад на поліцейських, з-за чого був убитий у відповідь вогнем.