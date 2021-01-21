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Страны юга Европы высказываются за введение COVID-паспортов

Европа, Четверг 21 января 2021 15:31
Страны юга Европы высказываются за введение COVID-паспортов
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Ряд стран на юге Европы, в которых есть популярные морские куророты, выступают за введение прививочных сертификатов. Их могут получать те, кто привился от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В предверии саммита ЕС премьер-министр Мальты Роберт Абела отправил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призывает Евросоюз ввести прививочные сертификаты или так называемые "COVID-паспорта", в которых будет содержаться информация о вакцинации человека против коронавируса.

За введение такого документа выступают также ряд других стран на юге континента, в том числе Греция.

Сегодня на саммите ЕС как раз должны обсудить возможность введения "паспортов вакцинации". Ранее за введение таких документов высказывались власти Испании.

Также глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет. Они должны получить возможность вернуться к общественной жизни.

В то же время, глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за проведение дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС. В то же время он видит опасность в слишком быстром введении такой меры.

В ВОЗ также заявили, что сейчас еще рано говорить о введении сертификатов вакцинации, поскольку есть серьезные проблемы с доступностью вакцинации. Но в будущем эта ситуация может измениться.

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