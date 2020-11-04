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Если у страны нет собственной цифровой повестки, у нее нет будущего, - Алейников

Киев, Среда 04 ноября 2020 13:41
Если у страны нет собственной цифровой повестки, у нее нет будущего, - Алейников
Фото: Денис Алейников (delo.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск "Дія City" - специального правового режима для развития цифровой экономики. Полноценный старт проекта будет возможен после того, как Верховная рада проголосует целый ряд законодательных изменений для создания новых финансовых, налоговых и правовых условий для работы IT.

Об этом заявил советник министра цифровой трансформации и legal lead проекта "Дія Сity" Денис Алейников в интервью Delo.ua.

"Дія City - это не СЭЗ [свободная экономическая зона - ред.] и не какой-то выделенный кластер. "Дія City" - это название специального правового режима ведения деятельности в ИТ для национальных и иностранных игроков. Режим "Дія City" будет действовать на всей территории Украины. Работать можно будет как из крупного города, так из маленького села. Фактически "Дія City" - это трансформация всей Украины в международный диджитал-хаб”, - заявил Алейников.

Отдельно он отметил стратегическую важность проекта не только для сферы IT, но и для экономики Украины в целом, добавив, что без стратегического планирования развития цифровой отрасли страна может остаться на периферии мировой экономики.

"Интернет сделал мир глобальным. Гражданин уже не живет в стране – он живет в смартфоне. Бизнес уже не работает в стране - он работает в интернете. Пандемия показала - если ваш бизнес не в интернете - у вас завтра не будет бизнеса. Если у страны нет собственной цифровой повестки, нет своих цифровых продуктов - у нее завтра не будет будущего. Такие страны останутся просто ресурсом, источником сырья - "человеко-часов для выполнения задач" для тех стран, которые будут создавать собственный цифровой продукт, сервис и захватывать через него влияние над вниманием миллиардов людей и процессами по всему миру. Страны, создающие для мира цифровой продукт, будут доминировать через этот продукт не только в мировой цифровой экономике, но и в мировой политике будущего", - считает советник министра.

Оценивая масштаб изменений, ситуацию на глобальном рынке цифровых технологий, а также сравнивая опыт внедрения "Дія City" с Парком высоких технологий в Беларуси, советник министра цифровой трансформации Алейников призывает ставить перед проектом самые высокие цели.

"Не нужно необоснованно занижать планку. Беларусь страна ещё меньше. Когда мы работали над реформой Парка высоких технологий в Беларуси и вводили меры по стимулированию развития стартапов многие тоже не верили, что это вообще сработает. Сегодня созданные в Беларуси стартапы и продуктовые компании входят в мировые ТОПы по целому ряду направлений. Белорусы уже продавали стартапы и Google, и Facebook. Мне в свое время повезло работать над этими проектами. Что это значит? Это значит эти стартапы создали такие технологии, которые не смогли создать на то время ни Google, Facebook, поэтому они их купили", - добавляет он.

Напомним, команда проекта "Дія City" рассчитывает, что запуск ключевых законодательных инициатив, а также отдельные изменения в Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, УК и УПК, будет успешно произведен Верховной радой до конца 2020 года.

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