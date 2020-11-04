Якщо у країни немає власного цифрового порядку, у неї немає майбутнього, - Олейников

Фото: Денис Олейников (delo.ua)

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск "Дія City" - спеціального правового режиму для розвитку цифрової економіки. Повноцінний старт проекту буде можливий після того, як Верховна рада проголосує цілий ряд законодавчих змін для створення нових фінансових, податкових і правових умов для роботи ІТ.

Про це заявив радник міністра цифрової трансформації та legal lead проекту "Дія Сity" Денис Олейников в інтерв'ю Delo.ua.

"Дія City - це не ВЕЗ [вільна економічна зона - ред.] і не якийсь виділений кластер. "Дія City" - це назва спеціального правового режиму ведення діяльності в ІТ для національних і іноземних гравців. Режим "Дія City" буде діяти на всій території України. Працювати можна як з великого міста, так з маленького села. Фактично "Дія City" - це трансформація всієї України в міжнародний діджитал-хаб", - заявив Олейников.

Окремо він зазначив стратегічну важливість проекту не тільки для сфери IT, але і для економіки України в цілому, додавши, що без стратегічного планування розвитку цифрової галузі країна може залишитися на периферії світової економіки.

"Інтернет зробив світ глобальним. Громадянин вже не живе в країні – він живе в смартфоні. Бізнес вже не працює в країні - він працює в інтернеті. Пандемія показала - якщо ваш бізнес не в інтернеті - у вас завтра не буде бізнесу. Якщо у країни немає власного цифрового порядку, немає своїх цифрових продуктів - у неї завтра не буде майбутнього. Такі країни залишаться просто ресурсом, джерелом сировини - "людино-годин для виконання завдань" для тих країн, які будуть створювати власний цифровий продукт, сервіс і захоплювати через нього вплив над увагою мільярдів людей і процесами по всьому світу. Країни, що створюють для світу цифровий продукт, будуть домінувати через цей продукт не тільки у світовій цифровій економіці, але й у світовій політиці майбутнього", - вважає радник міністра.

Оцінюючи масштаб змін, ситуацію на глобальному ринку цифрових технологій, а також порівнюючи досвід впровадження "Дія City" з Парком високих технологій в Білорусі, радник міністра цифрової трансформації Олейников закликає ставити перед проектом найвищі цілі.

"Не потрібно необґрунтовано занижувати планку. Білорусь країна ще менше. Коли ми працювали над реформою Парку високих технологій в Білорусі і вводили заходи щодо стимулювання розвитку стартапів багато хто теж не вірили, що це спрацює. Сьогодні створені в Білорусі стартапи і продуктові компанії входять у світові ТОПи по цілому ряду напрямів. Білоруси вже продавали стартапи і Google, і Facebook. Мені свого часу пощастило працювати над цими проектами. Що це означає? Це значить, ці стартапи створили такі технології, які не змогли створити на той час ні Google, Facebook, тому вони їх купили", - додає він.

Нагадаємо, команда проекту "Дія City" розраховує, що запуск ключових законодавчих ініціатив, а також окремі зміни в Податковий кодекс, Кодекс законів про працю, КК і КПК, буде успішно проведений Верховною радою до кінця 2020 року.