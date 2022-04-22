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Страны НАТО предоставляют Украине запчасти, которые позволяют пополнить парк самолетов, - Нуланд

Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине те составляющие, которые позволяют поднять в воздух больше самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нуланд "Европейской правде".

По ее словам, Украина сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад. В частности, это в результате того, что было получено от союзников и прочее к ним.

"Чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, имеется огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - сказала Нуланд.

Ранее Нуланд рассказывала, если Путин применит ядерное оружие, цена для РФ будет астрономической.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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