Страны НАТО предоставляют Украине запчасти, которые позволяют пополнить парк самолетов, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине те составляющие, которые позволяют поднять в воздух больше самолетов.

По ее словам, Украина сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад. В частности, это в результате того, что было получено от союзников и прочее к ним.

"Чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, имеется огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - сказала Нуланд.