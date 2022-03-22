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Есть страны НАТО, которые готовы давать Украине гарантии безопасности, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины заявил, что НАТО не хочет воевать с Россией, поэтому и не принимает Украину к себе. Украина должна принять это решение, но постоянно напоминать блоку и о том, что есть другие гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Суспильному.

"Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами", - отметил Зеленский.

По его словам, это был бы нормальный компромисс. Такой вариант компромиссный для всех: для Запада, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России.

"В этом будет точка в окончании войны для Украины", - заявил президент Украины. Президент также добавил, что треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса, но его двери остаются открытыми для Украины.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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