Страны G7 поддержали исключение РФ из Совета ООН по правам человека

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Также главы МИД стран "Большой семерки" "самым решительным образом" осудили зверства, совершенные российскими войсками в Буче и ряде украинских городов.

"Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", - говорится в сообщении.

При этом "Большая семерка" добавила, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Министры выразили сердечную солидарность с украинским народом и глубочайшие соболезнования жертвам.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах ее международно признанных границ и выражаем готовность оказать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защитить себя от российской агрессии и восстановить Украину", - говорится в сообщении.