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Країни G7 можуть створити картель для обмеження цін на російську нафту, - глава Мінфіну США

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США, П'ятниця 20 травня 2022 11:13
Країни G7 можуть створити картель для обмеження цін на російську нафту, - глава Мінфіну США Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни "Великої сімки" можуть створити картель, який не купуватиме нафту вище певної ціни. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що він може домогтися успіху, якщо він досить великий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обговорення механізмів скорочення доходів Росії від експорту нафти в Європу на фінансовій зустрічі G7 було обмеженим, сказала Єллен, додавши, що інтерес до цієї концепції викликає великий інтерес.

"Багато людей, включаючи мене, знаходять його привабливим із загальної економічної точки зору, але насправді зробити його працездатним складно, і всі ці питання не були опрацьовані", - сказала Йеллен.

Офіційні особи США висунули ідею введення податків на російську нафту, щоб обмежити суму доходів, які Москва може отримати, зберігаючи при цьому поставки російської нафти на ринок, оскільки офіційні особи ЄС просувають поетапне ембарго до кінця року.

Президент Джо Байден зробить обмеження цін на нафту в центрі уваги своєї майбутньої поїздки в Азію, оскільки США і їх союзники працюють над обмеженням одного з основних потоків доходів Росії на тлі її вторгнення в Україну.

Лідери Європейського Союзу також підтримають цінову стелю, коли вони зберуться в Брюсселі наприкінці травня, щоб обговорити Україну, зазначає Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує запропонувати на фінансовій зустрічі G7, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

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