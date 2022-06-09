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Країни G7 вивчають можливість обмеження цін на російську нафту

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Вашингтон, Четвер 09 червня 2022 00:24
Країни G7 вивчають можливість обмеження цін на російську нафту Фото: Джейк Салліван (www.geopolitica.info)
Автор: Артур Родивилов

Країни G7 обговорюють можливість встановлення стелі цін на нафту з Росії. Подібні дискусії ведуться з метою скорочення прибутків Москви і фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Він зазначив, що переговори з питань енергетики йдуть по багатьох каналах.

"Один з таких каналів представляють шерпи довірені особи керівників країн G7. Подивимося, яких успіхів ми доб'ємося як в загальному на тему енергетики, так і за різними варіантами зі скороченням доходів Росії від продажу нафти", - сказав Салліван.

Напередодні глава американського Мінфіну Джанет Еллен заявила, що США не налаштовані проти постачання нафти РФ на світовий ринок за умови обмеження доходів Москви від її продажу.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Також повідомлялося, що найбільше від цього ембарго постраждає Словаччина.

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