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Страны G20 не договорились по сдерживанию изменения климата и декарбонизации

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Неаполь, Суббота 24 июля 2021 06:07
Страны G20 не договорились по сдерживанию изменения климата и декарбонизации Фото: протесты против G20 в Неаполе (DW)
Автор: РБК-Украина

Страны G20 не договорились по сдерживанию изменения климата и декарбонизации. Их совместная цель - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G20.

Как сообщил в пятницу, 23 июля, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт, государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.

Ранее саммит глав МИД стран G20 принял декларацию о продовольственной безопасности.

Также cтраны G20 согласовали принципы борьбы с COVID-19, включая передачу патентов на лекарства.

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G20 климат
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