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Країни ЄС розблокували план бюджету на 2021 рік

Брюссель, Четвер 10 грудня 2020 21:43
Країни ЄС розблокували план бюджету на 2021 рік
Фото: прапор Євросоюзу (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Країни Євросоюзу на саміті розблокували проект бюджету ЄС на 2021 рік. Він включає фонд відновлення економіки від наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Домовилися щодо багаторічного плану бюджету та фонду відновлення. Тепер ми можемо приступити до їх реалізації та відновлення наших економік", - сказав він.

Довгий час затвердження плану бюджету та фонду відновлення економіки блокували Угорщина і Польща. Вони були незадоволені запропонованим механізмом розподілу бюджетних коштів під контролем Брюсселем дотримання верховенства права в країнах ЄС.

Спочатку проект бюджету на 2021-27 роки в розмірі 1,07 трильйона євро був узгоджений ще в липні. Також передбачається створення фонду відновлення в розмірі 750 мільйонів євро за рахунок випуску єврооблігацій. Вони повинні бути погашені до 2052 року.

Нагадаємо, на саміті країн ЄС сьогодні також було затверджено продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Санкції продовжено на півроку.

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