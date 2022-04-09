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Страны ЕС прекратили пропускать фуры с регистрацией в России и Беларуси

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Москва, Суббота 09 апреля 2022 16:12
Страны ЕС прекратили пропускать фуры с регистрацией в России и Беларуси Фото: фуры из России и Беларуси уже не могут попасть в страны ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Страны Европейского союза с 8 апреля прекратили пропуск на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. Решение принято в рамках пятого санкционного пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Федеральной таможенной службы России.

Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь фуры с белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

"По имеющейся информации, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и с/х продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС обязал фуры из России и Беларуси выехать с территории стран Европейского союза до 16 апреля.

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