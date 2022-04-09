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ЕС обязал фуры из России и Беларуси выехать до 16 апреля

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Брюссель, Суббота 09 апреля 2022 11:31
ЕС обязал фуры из России и Беларуси выехать до 16 апреля Фото: российские и белорусские фуры должны покинуть ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Согласно новым санкциям Евросоюза, фурам из России и Беларуси запрещен въезд на территорию стран содружества. Те, которые еще находятся в ЕС, должны выехать до 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Сообщается, что все компании по перевозке грузов, зарегистрированные в России и Беларуси, должны вывести свои фуры до 16 апреля. Новые фуры, в том числе те, которые следуют транзитом, уже не могут попасть на территорию ЕС.

Отметим, украинские активисты около месяца блокировали польско-белорусскую границу, чтобы предотвратить торговлю ЕС с Россией.

Напомним, накануне Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. РБК-Украина расписало, кто в него попал.

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