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Страны ЕС обсуждают санкции против российской платежной системы

Фото: Петер Стано, спикер главы внешнеполитического ведомства ЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЕС не исключает введение санкций против российской платежной системы "Мир", если война в Украине не прекратится, заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

По его словам, этот вопрос обсуждается, но дискуссии "носят конфиденциальный характер".

"Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны", - сказал он.

Представитель Жозепа Борреля прокомментировал сообщения СМИ о давлении США и ЕС на Турцию, чтобы она пресекала уклонение России от санкций.

Стано отметил важность того, чтобы Анкара, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, согласовывала внешнюю политику с действиями Брюсселя.

"Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении", - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты и Евросоюз усиливают давление на Турцию с целью пресечения уклонения от российских санкций на фоне опасений, что банковский сектор страны является потенциальным "черным ходом" для незаконных финансов.

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