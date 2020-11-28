Страны ЕС в 2019 году предоставили наибольшее количество разрешений для проживания украинцам

Страны Евросоюза в 2019 году выдали больше всего видов на жительство украинцам. Большинство разрешений были выданы для работы.

Об этом пишет DW, ссылаясь на данные статистического ведомства ЕС.

Страны ЕС в 2019 году выдали гражданам стран, не входящих в объдинения, три миллиона первых разрешений на проживание. Это на 6 процентов (или 163 тысячи) больше по сравнению с 2018 годом.

Самой большой группой иностранцев, которые получили первые разрешения на проживание в ЕС в прошлом году, стали украинцы - 757 тысяч человек. Почти четыре пятых разрешений им выдала Польша.

Далее идут граждане Марокко (133 тысячи), из которых 47 процентов поселились в Испании, и индийцы (131 тысяча), основным направлением для которых (19 процентов) была Германия.

После китайцев (110 тысяч), бразильцев (101 тысяча) и сирийцев (95 тысяч) по количеству полученных разрешений идут россияне (76 тысяч). Главные причины получения первого разрешения на проживание в ЕС у них - семейные обстоятельства (33 процента), работа (25 процентов) и образование (17 процентов).

В десятке стран, граждане которых получили больше всего разрешений, - также Турция (75 тысяч), США (74 тысячи) и Беларусь (70 тысяч).

РБК-Украина ранее писало, что по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодняшний день украинцы работают в каждой пятой польской компании.