Дефицит 5 млрд долларов каждый месяц. Шмыгаль будет просить помощи МВФ и ВБ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон будет просить финансовой помощи. Во время войны бюджетный дефицит достигает 5 млрд долларов месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шмыгаля ABC .

Шмыгаль поблагодарил США и других партнеров за поддержку в предоставлении боеприпасов, гуманитарной и финансовой помощи.

"У нас дефицит бюджета около 5 миллиардов долларов в месяц в течение каждого месяца войны. Поэтому мы ценим и очень благодарны за любую финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов и всех наших международных партнеров", - сказал он.

По словам премьер-министра, Украина будет добиваться финансовой поддержки от Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Минфина США на встречах на этой неделе в Вашингтоне.