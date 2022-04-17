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Дефицит 5 млрд долларов каждый месяц. Шмыгаль будет просить помощи МВФ и ВБ

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 17:44
Дефицит 5 млрд долларов каждый месяц. Шмыгаль будет просить помощи МВФ и ВБ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон будет просить финансовой помощи. Во время войны бюджетный дефицит достигает 5 млрд долларов месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шмыгаля ABC.

Шмыгаль поблагодарил США и других партнеров за поддержку в предоставлении боеприпасов, гуманитарной и финансовой помощи.

"У нас дефицит бюджета около 5 миллиардов долларов в месяц в течение каждого месяца войны. Поэтому мы ценим и очень благодарны за любую финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов и всех наших международных партнеров", - сказал он.

По словам премьер-министра, Украина будет добиваться финансовой поддержки от Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Минфина США на встречах на этой неделе в Вашингтоне.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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