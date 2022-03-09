Страны Балтии решили ускорить отсоединение от энергосистемы России

Страны Балтии договорились ускорить процесс десинхронизации с энергосистемами России и Беларуси и завершить синхронизацию с европейскими сетями уже до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление секретарь министерства экономики Латвии Илзе Индриксоне .

По ее словам с Эстонией и Литвой достигнута договоренность о том, что проект синхронизации может быть реализован раньше, не дожидаясь 2025 года.

Страны Балтии должны завершить десинхронизацию сети BRELL, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Россией, в 2025 году.

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы. Синхронизироваться с ENTSO-E страны Балтии планировали к 2025 году.

В начале марта операторы энергосистем стран Балтии, в качестве меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое - до 300 МВт.

Украина ожидает присоединения к энергосистеме Европы (ENTSO-E) в ближайшие дни.