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Страны Балтии раскритиковали решение ПАСЕ по России

Новости » Политика    25.06.2019 - 18:55
Страны Балтии раскритиковали решение ПАСЕ по России
Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)

В странах Балтии отметили, что причины исключения российской делегации из ПАСЕ не были решены

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в организацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кальюлайд в Twitter.

По словам Кальюлайд, решение ряда стран о возвращении делегации России в ПАСЕ смутило ассамблею, ведь ни одна из причин лишения российской делегации права голоса не исчезла.

Страны Балтии раскритиковали решение ПАСЕ по России

Также, против решения ПАСЕ выступили во внешнеполитических ведомствах Литвы и Латвии. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что решение о возвращении России права голоса в ассамблее "разрушает авторитет Совета Европы, его дееспособность и подрывает престиж".

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление из-за решения о приглашении российской делегации для участия в июньской сессии ПАСЕ. В ведомстве отметили, что данное решение подрывает ценности и авторитет организации.

Кроме того, все представители стран Балтии подчеркивают, что причина лишения России права голоса в ПАСЕ, а именно оккупация Крыма, остается не решенной.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Молдовы раскритиковало голосование представителей своей делегации в ПАСЕ. В ведомстве подчеркнули, что голосование является индивидуальным и не отражает позиции правительства или государства.

РБК-Украина писало, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Делегация Германии поддержала частично решение вернуть РФ в ПАСЕ.

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