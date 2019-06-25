Страны Балтии раскритиковали решение ПАСЕ по России

Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)

В странах Балтии отметили, что причины исключения российской делегации из ПАСЕ не были решены

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в организацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кальюлайд в Twitter.

По словам Кальюлайд, решение ряда стран о возвращении делегации России в ПАСЕ смутило ассамблею, ведь ни одна из причин лишения российской делегации права голоса не исчезла.

Также, против решения ПАСЕ выступили во внешнеполитических ведомствах Литвы и Латвии. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что решение о возвращении России права голоса в ассамблее "разрушает авторитет Совета Европы, его дееспособность и подрывает престиж".

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление из-за решения о приглашении российской делегации для участия в июньской сессии ПАСЕ. В ведомстве отметили, что данное решение подрывает ценности и авторитет организации.

Кроме того, все представители стран Балтии подчеркивают, что причина лишения России права голоса в ПАСЕ, а именно оккупация Крыма, остается не решенной.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Молдовы раскритиковало голосование представителей своей делегации в ПАСЕ. В ведомстве подчеркнули, что голосование является индивидуальным и не отражает позиции правительства или государства.

РБК-Украина писало, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Делегация Германии поддержала частично решение вернуть РФ в ПАСЕ.