ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Країни Балтії розкритикували рішення ПАРЄ щодо Росії

Новини » Політика    25.06.2019 - 18:55
Країни Балтії розкритикували рішення ПАРЄ щодо Росії
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)

В країнах Балтії наголосили, що причини виключення російської делегації з ПАРЄ не були вирішені

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації в організацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кальюлайд у Twitter.

За словами Кальюлайд, рішення ряду країн про повернення делегації Росії в ПАРЄ збентежило асамблею, адже жодна з причин позбавлення російської делегації права голосу не зникла.

Країни Балтії розкритикували рішення ПАРЄ щодо Росії

Також, проти рішення ПАРЄ виступили в зовнішньополітичних відомствах Литви та Латвії. Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що рішення про повернення Росії права голосу в асамблеї "руйнує авторитет Ради Європи, її дієздатність та підриває престиж".

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ Литви висловили жаль через рішення про запрошення російської делегації для участі в червневій сесії ПАРЄ. У відомстві наголосили, що дане рішення підриває цінності та авторитет організації.

Крім того,  всі представники країн Балтії підкреслюють, що причина позбавлення Росії права голосу в ПАРЄ, а саме окупація Криму, залишається не вирішеною.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Молдови розкритикувало голосування представників своєї делегації в ПАРЄ. У відомстві наголосили, що голосування є індивідуальним та не відображає позиції уряду чи держави.

РБК-Україна писало, що глава німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас привітав рішення про повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Делегація Німеччини частково підтримала рішення повернути РФ в ПАРЄ.

Росія може відправити в ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму МЗС відкликає посла України при Раді Європи
Новини України ЭстонияЛитваЛатвияПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся