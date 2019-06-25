Країни Балтії розкритикували рішення ПАРЄ щодо Росії

Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)

В країнах Балтії наголосили, що причини виключення російської делегації з ПАРЄ не були вирішені

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації в організацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кальюлайд у Twitter.

За словами Кальюлайд, рішення ряду країн про повернення делегації Росії в ПАРЄ збентежило асамблею, адже жодна з причин позбавлення російської делегації права голосу не зникла.

Також, проти рішення ПАРЄ виступили в зовнішньополітичних відомствах Литви та Латвії. Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що рішення про повернення Росії права голосу в асамблеї "руйнує авторитет Ради Європи, її дієздатність та підриває престиж".

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ Литви висловили жаль через рішення про запрошення російської делегації для участі в червневій сесії ПАРЄ. У відомстві наголосили, що дане рішення підриває цінності та авторитет організації.

Крім того, всі представники країн Балтії підкреслюють, що причина позбавлення Росії права голосу в ПАРЄ, а саме окупація Криму, залишається не вирішеною.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Молдови розкритикувало голосування представників своєї делегації в ПАРЄ. У відомстві наголосили, що голосування є індивідуальним та не відображає позиції уряду чи держави.

РБК-Україна писало, що глава німецького зовнішньополітичного відомства Хайко Маас привітав рішення про повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи. Делегація Німеччини частково підтримала рішення повернути РФ в ПАРЄ.