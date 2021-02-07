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В страны Балтии прибыли первые партии вакцины AstraZeneca

Новина українською → Литва, Воскресенье 07 февраля 2021 17:37
В страны Балтии прибыли первые партии вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.

Об этом сообщает Delfi.

Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что до конца феврал Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.

Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.

Напомним, сегодня вакцина AstraZeneca была доставлена в Афганистан. Ее доставили в страну из Индии в размере 500 тысяч доз.

Этот же препарат ожидают в Украине до конца февраля. Его также должны поставить из Индии, где вакцину от коронавируса AstraZeneca делают по лицензии Serum Institute.

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