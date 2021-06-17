Странников: налоговая политика власти приведет к росту цен на недвижимость на 20%

"В законопроекте №5600, который власть называет«антиолигархическим», на самом деле заложен ряд норм, которые серьезно ударят по местным бюджетам и среднему классу. В частности, налогообложение НДС первой покупки жилья, увеличение налога на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества втрое. Фактически, в результате этих нововведений жилье для украинцевподорожает на 20%. Понятно, что с такой налоговой политикой среднего класса в Украине не будет еще десятки лет", - отметил Странников.

Депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" отметил, что законопроект предусматривает существенное повышение налогов для фермеров и лишение местных бюджетов части дохода.

"Этот же законопроект предусматривает увеличение доли акциза на табачные изделия, уплачиваемого в государственный бюджет. Потеряют от этого, в первую очередь, местные бюджеты. А также повышение налогов для фермеров и введение минимального налогового обязательства. Если сумма всех уплаченных налогов будет меньше фиксированной ставки, надо будет доплачивать. Размер участка, урожай с которой не облагается налогом, уменьшат в четыре раза, а с участка более 50 га нужно будет платить 18% НДФЛ и военный сбор. То есть украинцев нарочно подталкивают к тому, чтобы по дешевке продать землю, а не обрабатывать ее. В результате, тысячи гектаров перейдут в собственность международных корпораций, а люди останутся ни с чем”, - подчеркнул Странников.

Он отметил, что "УДАР" категорически против усиления налогового давления на украинских граждан, малый и средний бизнес.