ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В стране Центральной Африки выпал снег

Новина українською →
Камерун, Пятница 10 сентября 2021 19:02
В стране Центральной Африки выпал снег Фото: в Камеруне выпал снег (фото twitter.com/CRTV_web)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Камеруне (Центральная Африка) сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки в виде снега зафиксировали в районе Верхний Нкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал CRTVweb.

В экваториальной стране, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.

Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.

В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Камерун Африка Снегопад Изменение климата
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси