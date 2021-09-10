В стране Центральной Африки выпал снег
Фото: в Камеруне выпал снег (фото twitter.com/CRTV_web)
В Камеруне (Центральная Африка) сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки в виде снега зафиксировали в районе Верхний Нкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал CRTVweb.
В экваториальной стране, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.
Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.
В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.
Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021