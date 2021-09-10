У країні Центральної Африки випав сніг
Фото: у Камеруні випав сніг (twitter.com/CRTV_web)
У Камеруні (Центральна Африка) сьогодні, 10 вересня, випав сніг. Опади у вигляді снігу зафіксували в районі Верхній Нкам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал CRTVweb.
В екваторіальній країні, окрім снігу, пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля.
Негода також наробила проблем на дорогах. На деяких трасах рух автомобілів зупинився.
У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату.
Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021