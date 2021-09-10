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У країні Центральної Африки випав сніг

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Камерун, П'ятниця 10 вересня 2021 19:02
У країні Центральної Африки випав сніг Фото: у Камеруні випав сніг (twitter.com/CRTV_web)
Автор: Дмитро Левицький

У Камеруні (Центральна Африка) сьогодні, 10 вересня, випав сніг. Опади у вигляді снігу зафіксували в районі Верхній Нкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал CRTVweb.

В екваторіальній країні, окрім снігу, пронісся сильний град, який пошкодив покрівлі будинків та засипав поля.

Негода також наробила проблем на дорогах. На деяких трасах рух автомобілів зупинився.

У Камеруні вважають, що сніг та град є наслідком змін клімату.

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