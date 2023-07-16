Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому

Українська влада не виключає, що восени Росія влаштує "другу серію" ударів по енергетиці. Як показала практика, мінімальний рівень комфорту за умов блекауту можна зберегти за допомогою зарядних станцій для дому.

РБК-Україна розповідає, на що слід звернути увагу під час їхнього вибору.

Минулого року після того, як енергосистема стала зазнавати систематичних атак, українці кинулися скуповувати все, що може забезпечити автономне електропостачання. В результаті ціни на все - від павербанків до генераторів - злетіли до неадекватного рівня. А через високий ажіотаж замовлення за кордоном доводилося чекати тижнями.

Тоді ж і багато хто відкрив для себе зарядні станції та нові слова, такі як "екофло" (EcoFlow) і "блуетті" (Bluetti). Це провідні виробники портативних станцій, які по суті є павербанками, лише набагато більшої ємності та потужності. Що дозволяє живити не лише гаджети, а й деяку побутову техніку.

З настанням весни ціни на все перераховане вище обвалилися, часом на 20-40% і більше, і тримаються на цьому рівні досі. І тим, хто не наважився на покупку раніше, очевидно, варто задуматися про придбання зарядної станції зараз.

Що таке зарядна станція

Як вже було сказано, це великі павербанки, здатні заряджати не тільки смартфони, планшети і ноутбуки, а й забезпечувати роботу іншої домашньої техніки.

Порівняно нове альтернативне джерело має низку переваг. По-перше, зарядним станціям не потрібно додаткове паливо, як у випадку з генератором. По-друге, тиха робота без сторонніх запахів, що дозволяє ставити їх практично будь-де. По-третє, вони можуть заряджатися від звичайної 220-вольтової розетки, автомобіля та сонячної панелі (як правило, потрібно докуповувати окремо).

На корпусі зарядних станцій, крім USB-портів, зазвичай є класичні розетки на 220 вольт, а також порти постійного та змінного струму. Підбираючи пристрій, треба визначитися з необхідною сумарною потужністю приладів та часом їх використання, щоб підібрати станцію з відповідними характеристиками.

Як вибрати зарядну станцію

Насамперед - відштовхуючись від її призначення. Якщо ви плануєте заряджати смартфони, ноутбуки та інші гаджети, тут достатньо дивитися на ємність акумуляторів: чим вона вища, тим більше енергії буде для ваших девайсів.

Якщо ви плануєте підтримувати роботу побутових пристроїв, таких як холодильники або пральні машини, то вже треба дивитися на потужність. Дізнатися параметри споживання можна за маркуванням на корпусі та в посібнику з експлуатації.

Крім того, більш висока потужність дозволяє одночасно підключати більше обладнання. І тут треба розрізняти номінальну та максимальну потужність. Перша дозволяє зрозуміти, яку напругу станція витримає при тривалому навантаженні, друга - визначити максимальне навантаження на короткий час.

Наприклад, до станції на 250 Вт можна підключити до 5 приладів на 50 Вт. Тривалість роботи буде залежати від ємності вбудованих акумуляторів.

Яка потужність найпопулярніших приладів

Чим більша ємність акумуляторів, тим довше працює зарядна станція в автономному режимі. Наприклад, станція з ємністю 600 Вт/год може забезпечити чотиригодинну роботу комп'ютера, що споживає 150 Вт/год. Хоча на практиці, швидше за все, час роботи може бути трохи меншим.

Найпопулярніші пристрої в середньому мають потужність:

світлодіодна лампа - 10-20 Вт/год

зарядка для смартфона - від 10 Вт/год і вище

ноутбук - 50-150 Вт/год

комп'ютер - 150-300 Вт/год

обігрівач - 700-2000 Вт/год

пральна машина - 1-2 кВт/год

мікрохвильова піч - 1-1,5 кВт/год

фен - 1,5 кВт/год

електрочайник - 1-2 кВт/год

Види зарядних станцій за потужністю

Зарядні станції за потужністю можна умовно поділити на три групи.

Початковий рівень - моделі з потужністю до 500 Вт. Вони більш підходять для зарядки смартфонів і комп'ютерів, але також дозволяють живити малопотужну побутову техніку, наприклад, телевізор. Ціни на станції маловідомих брендів стартують від 3000-4000 гривень. Пристрої на 300 Вт від виробників, які були на слуху, в середньому коштують від 6000 гривень та вище.

Середній рівень - станції з потужністю від 500 Вт до 2 кВт. Такі підійдуть для живлення газового котла, пральної машини, а також фена та електрочайника, але у випадку останніх на дуже короткий час і без інших пристроїв. Ціни стартують від 7000 гривень.

Високий рівень - станції з потужністю від 2 кВт та вище. Це найбільш практичні моделі, оскільки потужність 2,5 кВт видають бензинові генератори. Це означає, що до них можна підключати все аж до електроінструментів. Ціни стартують від 25 тисяч гривень.

При підборі слід орієнтуватися на номінальну потужність із запасом 20%. У такому разі можна буде розраховувати, що зарядна станція повністю покриє ваші потреби.

Терміни служби

У зарядних станціях, представлених на українському ринку, зустрічаються три типи акумуляторів. І від кожного з них прямо залежить як роздрібна ціна, так і довговічність пристрою:

Li-ion (літій, кобальт) - найдоступніші батареї з ресурсом на 800 циклів заряджання

NMC (літій, нікель, марганець, кобальт) - фактично аналог першого типу

LIFePO4 (літій, залізо) - дорогі та важкі батареї, але здатні витримати до 3500 циклів

Акумулятори останнього типу вважаються найнадійнішими. Вони забезпечують довговічність, зарядна станція з такими батареями служить довгий час навіть при інтенсивній експлуатації.

На сьогодні зарядні станції та генератори приблизно зрівнялися у цінах, але на користь перших говорить ще один фактор. Як підрахували експерти, восени-взимку 2022/2023 років одна "генераторна" кіловатт/година електроенергії коштувала понад 20 гривень. Що в кілька разів вище, ніж у кіловата "з розетки", навіть після підвищення цін до 2,64 гривень за кВт/год.

Крім того, фактично зарядна станція накопичує та віддає енергію, за яку ви вже заплатили, і це не має суттєва вплинути на суми у платіжках за світло.