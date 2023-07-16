Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома

Украинские власти не исключают, что осенью Россия устроит "вторую серию" ударов по энергетике. Как показала практика, минимальный уровень комфорта в условиях блекаута можно сохранить с помощью зарядных станций для дома.

РБК-Украина рассказывает, на что следует обратить внимание при их выборе.

В прошлом году после того, как энергосистема стала подвергаться систематическим атакам, украинцы бросились скупать все, что может обеспечить автономное электроснабжение. В результате цены на все - от павербанков до генераторов - взлетели до неадекватного уровня. А из-за высокого ажиотажа заказы за границей приходилось ждать неделями.

Тогда же и многие открыли для себя зарядные станции и новые слова, такие как "экофло" (EcoFlow) и "блуетти" (Bluetti). Это ведущие производители портативных станций, которые по сути являются павербанками, только гораздо большей емкости и мощности. Что позволяет питать не только гаджеты, но и некоторую бытовую технику.

С наступлением весны цены на все вышеперечисленное обвалились, порой на 20-40% и больше, и держатся на этом уровне до сих пор. И тем, кто не решился на покупку раньше, очевидно, стоит задуматься о приобретении зарядной станции прямо сейчас.

Что такое зарядная станция

Как уже было сказано, это большие павербанки, способные заряжать не только смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и обеспечивать работу другой домашней техники.

Сравнительно новый альтернативный источник имеет ряд преимуществ. Во-первых, зарядным станциям не требуется дополнительное топливо, как в случае с генератором. Во-вторых, тихая работа без посторонних запахов, что позволяет ставить их практически в любом месте. В-третьих, они могут заряжаться от обычной 220-вольтовой розетки, автомобиля и солнечной панели (как правило, нужно докупать отдельно).

На корпусе зарядных станций, помимо USB-портов, обычно есть классические розетки на 220 вольт, а также порты постоянного и переменного тока. Подбирая устройство, нужно определиться с необходимой суммарной мощностью приборов и временем их использования, чтобы подобрать станцию с подходящими характеристиками.

Как выбрать зарядную станцию

В первую очередь - отталкиваясь от ее назначения. Если вы планируете заряжать смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, здесь достаточно смотреть на емкость аккумуляторов: чем она выше, тем больше энергии будет для ваших девайсов.

Если вы планируете поддерживать работу бытовых приборов, таких как холодильники или стиральные машины, то в игру вступает мощность. Узнать параметры потребления можно по маркировке на корпусе и в руководстве по эксплуатации.

Кроме того, более высокая мощность позволяет подключать одновременно больше оборудования. И тут нужно различать номинальную и максимальную мощность. Первая позволяет понять, какое напряжение станция выдержит при длительной нагрузке, вторая - определить максимальную нагрузку на короткое время.

Например, к станции на 250 Вт можно подключить до 5 приборов на 50 Вт. Продолжительность работы будет зависеть от емкости встроенных в станцию аккумуляторов.

Какова мощность самых популярных приборов

Чем выше емкость аккумуляторов, тем дольше работает зарядная станция в автономном режиме. Например, станция с емкостью 600 Вт/час может обеспечить четырехчасовую работу компьютера, потребляющего 150 Вт/час. Хотя на практике, скорее всего, время работы может быть немного меньше.

Самые популярные устройство в среднем имеют мощность:

светодиодная лампа - 10-20 Вт/ч

зарядка для смартфона - от 10 Вт/ч и выше

ноутбук - 50-150 Вт/ч

компьютер - 150-300 Вт/ч

обогреватель - 700-2000 Вт/ч

стиральная машина - 1-2 кВт/ч

микроволновка - 1-1,5 кВт/ч

фен - 1,5 кВт/ч

электрочайник - 1-2 кВт/ч

Виды зарядных станций по мощности

Зарядные станции по мощности можно условно разделить на три группы.

Начальный уровень - модели с мощностью до 500 Вт. Они в большей степени подойдут для зарядки смартфонов и компьютеров, но также позволяют питать маломощную бытовую технику, например, телевизор. Цены на станции малоизвестных брендов стартуют от 3000-4000 гривен. Устройства на 300 Вт от производителей, которые были на слуху, в среднем стоят от 6000 гривен и выше.

Средний уровень - станции с мощностью от 500 Вт до 2 кВт. Такие подойдут для питания газового котла, стиральной машины, а также фена и электрочайника, но в случае с последними на очень короткое время и без других устройств. Цены стартуют от 7000 гривен.

Высокий уровень - станции с мощностью от 2 кВт и выше. Это наиболее практичные модели, поскольку мощность 2,5 кВт выдают уже бензиновые генераторы. Это значит, что к ним можно подключать все вплоть до электроинструментов. Цены стартуют от 25 000 гривен.

При подборе следует ориентироваться на номинальную мощность с запасом в 20%. В таком случае можно будет рассчитывать, что зарядная станция полностью покроет ваши нужды.

Сроки службы

В зарядных станциях, представленных на украинском рынке встречаются три типа аккумуляторов. И от каждого из них прямо зависит как розничная цена, так и долговечность устройства:

Li-ion (литий, кобальт) - самые доступные батареи с ресурсом на 800 циклов зарядки

NMC (литий, никель, марганец, кобальт) - фактически аналог первому типу

LIFePO4 (литий, железо) - дорогие и тяжелые батареи, но способные выдержать до 3500 циклов

Аккумуляторы последнего типа считаются самыми надежными. Они обеспечивают самую высокую долговечность, и зарядная станция с такими батареями служит долгое время даже при интенсивной эксплуатации.

На сегодня зарядные станции и генераторы приблизительно сравнялись в ценах, но в пользу первых говорит еще один фактор. Как подсчитали эксперты, осенью-зимой 2022/2023 годов один "генераторный" киловатт/час электроэнергии стоил более 20 гривен. Что в несколько раз выше, чем у киловатта "из розетки" даже после повышения цен до 2,64 гривен за кВт/ч.

Кроме того, фактически зарядная станция накапливает и отдает энергию, за которую вы уже заплатили, и это не должно сильно повлиять на суммы в платежках за свет.