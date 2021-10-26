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Страховые выплаты для пострадавших в ДТП существенно увеличат из-за скачка инфляции

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Украина, Вторник 26 октября 2021 10:53
Страховые выплаты для пострадавших в ДТП существенно увеличат из-за скачка инфляции Фото: выплаты пострадавшим в ДТП вырастут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины подготовил изменения в порядок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Документ вынесен на обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Документом предлагается увеличить размеры страховых сумм со 130 до 160 тысяч гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших, и с 260 до 320 тысяч гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, последним периодом для расчета страховых сумм в соответствии с уровнем инфляции и индекса потребительских цен определен август 2018 года.

"Учитывая то, что кумулятивный показатель уровня инфляции повысился на 22,81% за период с августа 2018 года по май 2021 года, есть потребность пересмотра и повышения страховых сумм", - отметили в НБУ.

Кроме того, предлагается утвердить размер базового страхового платежа по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в размере 180 гривен.

Размер страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции Украины) будет увеличен с 50 до 80 тысяч гривен на одного пострадавшего.

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