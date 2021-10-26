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Страхові виплати для постраждалих у ДТП суттєво збільшать через стрибок інфляції

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 10:53
Страхові виплати для постраждалих у ДТП суттєво збільшать через стрибок інфляції Фото: виплати постраждалим у ДТП зростуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підготував зміни до порядку здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Документ винесений на обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Документом пропонується збільшити розміри страхових сум зі 130 до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих, та з 260 до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, останнім періодом для розрахунку страхових сум відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін визначено серпень 2018 року.

"Ураховуючи те, що кумулятивний показник рівня інфляції підвищився на 22,81% за період з серпня 2018 року до травня 2021 року, є потреба перегляду та підвищення страхових сум", - зазначили в НБУ.

Крім того, пропонується затвердити розмір базового страхового платежу за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у розмірі 180 гривень.

Розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу (оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених працівників Національної поліції України) буде збільшений з 50 до 80 тисяч гривень на одного потерпілого.

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Національний банк України
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