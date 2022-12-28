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Страховики відмовилися страхувати судна з України та РФ від ризиків війни

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Середа 28 грудня 2022 16:32
Страховики відмовилися страхувати судна з України та РФ від ризиків війни Фото: страховики відмовилися страхувати судна з України та РФ від ризиків війни (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Страхувальники суден заявили, що скасовують покриття ризиків війни в Росії, Україні та Білорусі після виходу перестраховиків з регіону через великі збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перестраховики, які страхують страховиків, зазвичай поновлюють свої річні контракти зі страховими клієнтами 1 січня. Проте цього не відбудеться через вихід перестраховиків з регіону. Вони вийшли через великі збитки від війни, яку розпочала Росія проти України.

Американські, британські та інші клуби які відповідали за захист і відшкодування завили, що з 1 січня 2023 року більше не можуть пропонувати покриття військових ризиків для України, Росії та Білорусі. Ці компанії є одними з найбільших страхових компаній P&I, які покривають близько 90% світових океанських суден.

Нагадаємо, три японські страхові компанії заявили, що через війну з 1 січня не будуть страхувати судна у всіх водах Росії.

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