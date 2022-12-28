Страховики відмовилися страхувати судна з України та РФ від ризиків війни

Страхувальники суден заявили, що скасовують покриття ризиків війни в Росії, Україні та Білорусі після виходу перестраховиків з регіону через великі збитки.

Перестраховики, які страхують страховиків, зазвичай поновлюють свої річні контракти зі страховими клієнтами 1 січня. Проте цього не відбудеться через вихід перестраховиків з регіону. Вони вийшли через великі збитки від війни, яку розпочала Росія проти України.