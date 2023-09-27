Страхова "ІНГО" повідомила, що готова компенсувати аграріям збитки від війни

Це допоможе аграріям зберегти фінансову стабільність, попри всі труднощі, пов’язані з війною, - вважають у компанії.

В новій страховій програмі озимі посіви пшениці, ріпаку, ячменю та жита захищені від цілої низки погодних ризиків (наприклад, надзвичайно низької температури, льодової кірки, випрівання, посухи тощо), епіфітотійного розвитку хвороб рослин та розмноження шкідників, а також протиправних дій.

Від воєнних ризиків посіви можна страхувати на будь-якій неокупованій території, але не ближче 50 км від зони бойових дій або державного кордону з Білоруссю та Росією.

"У світовій практиці воєнні ризики завжди знаходяться у переліку стандартних виключень, а збитки по ним не відшкодовуються. Проте зараз в Україні склалася ситуація, коли ми готові переглядати правила, аби створити для аграріїв більше можливостей. Адже розуміємо, що від їхньої успішності залежить не лише економічний стан аграрного сектору, а й багатьох інших", - зазначив директор департаменту корпоративного страхування "ІНГО" Сергій Кривошеєв.

"ІНГО" компенсує витрати на посів та вирощування застрахованих культур, які були пошкоджені або знищені через воєнні дії (в тому числі маневри або інші заходи), будівництво оборонних споруд, а також відшкодує витрати на розмінування. Компанія бере на себе компенсацію таких видатків в залежності від обсягу застрахованих посівів з лімітом від 500 тис. до 2 млн грн.

Процес врегулювання страхових випадків по воєнним ризикам не відрізняється від стандартних процедур. Тому отримати відшкодування збитків постраждале агропідприємство зможе протягом 15 днів після оформлення документів на виплату.

Документ, що підтверджує факт настання страхового випадку за воєнними ризиками, необхідно отримати у військово-цивільній адміністрації, ДСНС або Національній поліції.

Скористатися пропозицією страхування воєнних ризиків можуть підприємства, які вирощують озимі культури промисловим способом та страхують понад 1500 га. Посіви приймаються на страхування до 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, від 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH. "ІНГО" входить до переліку найбільших страхових компаній України за обсягом премій, величиною власних активів та сумами виплат страхових відшкодувань.

Компанія має 29 ліцензій на різні види обов'язкового та добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.

"ІНГО" є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торговельної Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Національної Асоціації Страховиків України (НАСУ) та Міжнародної Торгової Палати (ICC).

21 вересня 2023 р. "IBI-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК "ІНГО" за національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА.