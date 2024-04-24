Не стосується консульств. МЗС роз'яснило рішення Кабміну щодо паспортів чоловікам за кордоном

Нагадаємо, що днями міністерство тимчасово обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном. Детальніше про рішення МЗС можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що за даними МЗС, тимчасові обмеження щодо роботи консульств будуть зняті 18 травня 2024 року.

Водночас сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову, згідно з якою українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти перебуваючи за кордоном. Проте для деяких категорій чоловіків є виключення.

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