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З боку українців немає ніяких зловживань, які могли б привести до позбавлення безвізу, - Єврокомісар

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 12:16
Ілюстративне фото (instagram.com/katatonia82)
Ілюстративне фото (instagram.com/katatonia82)

Однак існують певні питання, пов'язані з візовою лібералізацією

З боку українців відсутні будь-які зловживання користування безвізовим режимом, які могли б призвести до його призупинення. Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" повідомив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

Ган зазначив, що звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов'язаних з візовою лібералізацією. Він підкреслив, що в цьому напрямку Україна має прогрес, однак існують і ризики.

"Знову таки - це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвізу через поведінку українців за кордоном", - прокоментував він.

Нагадаємо, станом на 12 травня з червня 2017 року безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 500 тис. українців.

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Теги публікації: Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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