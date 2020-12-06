В сторону оккупированной Горловки запустили огромный украинский флаг

В небе над оккупированным Донбассом взвился флаг Украины. Акцию провели в День Вооруженных сил Украины.

Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ "Північ" в Facebook.

Размер флага - 120 квадратных метров. Его запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

В акции принимали участие военнослужащие.

Напомним, 24 августа, в День независимости Украины, активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо огромный сине-желтый флаг.

Ранее в небе над Донецком запустили огромный сине-желтый украинский флаг. Боевики пытались в течение 20 минут его сбить.

Кроме того, летом в оккупированный Россией Крым волонтеры запустили 25-метровый флаг Украины. Его поднимали на красно-черных шариках на КПВВ "Чонгар".