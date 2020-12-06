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В сторону оккупированной Горловки запустили огромный украинский флаг

Горловка, Воскресенье 06 декабря 2020 22:58
В сторону оккупированной Горловки запустили огромный украинский флаг
Фото: флаг Украины (скриншот)
Автор: Инна Собора

В небе над оккупированным Донбассом взвился флаг Украины. Акцию провели в День Вооруженных сил Украины.

Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ "Північ" в Facebook.

Размер флага - 120 квадратных метров. Его запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

В акции принимали участие военнослужащие.

Флаг на оккупированный Донбасс

В небе над временно оккупированным Донбассом взвился Государственный флаг Украины

Posted by ЭТУ «Север» on Sunday, December 6, 2020

Напомним, 24 августа, в День независимости Украины, активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо огромный сине-желтый флаг.

Ранее в небе над Донецком запустили огромный сине-желтый украинский флаг. Боевики пытались в течение 20 минут его сбить.

Кроме того, летом в оккупированный Россией Крым волонтеры запустили 25-метровый флаг Украины. Его поднимали на красно-черных шариках на КПВВ "Чонгар".

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