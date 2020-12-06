В сторону окупованої Горлівки запустили величезний український прапор

В небі над окупованим Донбасом замайорів прапор України. Акцію провели в День Збройних сил України.
Відео підняття прапора розмістили на сторінці ОТУ "Північ" в Facebook.
Розмір прапора - 120 квадратних метрів. Його запустили в напрямку окупованої Горлівки за допомогою повітряних куль з гелієм.
В акції брали участь військовослужбовці.
Прапор на окупований Донбас
В небі над тимчасово окупованим Донбасом замайорів Державний прапор УкраїниPosted by ОТУ «Північ» on Sunday, December 6, 2020
Нагадаємо, 24 серпня, в День незалежності України, активісти та волонтери Бахмута запустили в небо величезний синьо-жовтий прапор.
Раніше у небі над Донецьком запустили величезний синьо-жовтий український прапор. Бойовики намагалися протягом 20 хвилин його збити.
Крім того, влітку в окупований Росією Крим волонтери запустили 25-метровий прапор України. Його піднімали на червоно-чорних кульках на КПВВ "Чонгар".