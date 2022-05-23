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Сторонников права на оружие в Украине впервые стало больше, чем противников

Фото: большинство украинцев поддерживают право на оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В условиях войны более чем вдвое выросло число тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня поддерживают такую инициативу 58%, не поддерживают - 39%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Таким образом впервые за историю исследования данного вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников (в 2018-2021 поддерживали такую идею около четверти, не поддерживали - более 70%).

По данным опроса, 61% респондентов считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны, 36% - противоположного мнения.

Почти половина (45%) считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% - наоборот считают, что свободы будут ущемлены при таких условиях.

В то же время 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности, противоположного мнения - 35%.

Опрос проведен 16 мая 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце апреля 56% украинцев отметили, что имеют земельный участок и планируют сажать огород в этом году. Еще 9% - не имеют собственной земли, но также планируют сажать у родственников, знакомых.

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