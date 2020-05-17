ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стоматологии в Украине работают по новым правилам: что нужно знать

Lite » Стиль жизни 17.05.2020 - 17:06
Стоматологии в Украине работают по новым правилам: что нужно знать
Как работают стоматологии в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоматологии в Украине будут принимать пациентов только по записи

Стоматологические клиники в Украине возобновили свою работу после ослабления карантина. При этом, как медикам, так и пациентам придется изменить привычный ход процедуры. В МОЗ опубликовали список требований к врачам и посетителям стоматологических кабинетов на время карантина.

Как сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook, для безопасности и медиков, и пациентов, необходимо придерживаться ряда правил на приеме.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в заявлении.

К публикации прикрепили инфографику, на которой опубликованы требования к каждой из сторон.

Для посетителей:

  • доступ к антисептикам;
  • предварительная запись;
  • доступ сопровождающих запрещен (кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилого возраста);
  • ожидание вне помещения.

Для медиков:

  • обязательный термоскрининг перед началом работы;
  • интервал между записью посетителей не менее 15 минут;
  • опрос пациента во время записи и в день приема;
  • изолированное нахождение в стоматологическом кабинете;
  • респираторы без клапана, герметические очки, щиток для лица, шапочка;
  • уборка после каждого пациента;
  • рекламная продукция, игрушки, журналы нужно убрать.

Стоматологии в Украине работают по новым правилам: что нужно знать

Стоматологии в Украине работают по новым правилам (фото: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что ранее под Киевом вспыхнул скандал из-за смерти онкобольной с COVID-19.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины карантинстоматология
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь