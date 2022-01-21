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Столтенберга просят остаться генсеком НАТО, его полномочия истекают осенью

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Брюссель, Пятница 21 января 2022 19:05
Столтенберга просят остаться генсеком НАТО, его полномочия истекают осенью Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Ведущие страны НАТО, среди которых США и Германия, просят действующего генсека Йенса Столтенберга остаться на более длительный срок. Нынешние полномочия истекают в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание Verdens Gang.

По данным издания, ряд ведущих стран НАТО просят Столтенберга остаться генеральным секретарем даже после истечения его полномочий 1 октября 2022 года. США и Германия уже обращались к нему с такой просьбой.

Также Verdens Gang отмечает, что данную информацию подвтердили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Отметим, в декабре прошлого года Столтенберг заявил, что претендует на должность главы Центрального банка Норвегии. При этом если выберут его кандидатуру, то он не сможет приступить к работе, пока не истечет его мандат в НАТО.

"Согласиться с новым генеральным секретарем для 30 стран-членов всегда проблематично, и это может быть тем, на что они сейчас не хотят тратить внутреннюю политическую энергию. Возможно, проще уговорить Столтенберга еще побыть генсеком НАТО какое-то время", - отметил глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис.

Напомним, Столтенберг является генсеком НАТО с 1 октября 2014 года. Его мандат уже продлевался дважды. До этого он занимал пост премьер-министра Норвегии.

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НАТО Йенс Столтенберг
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