Столтенберга можуть призначити головою МВФ: ЗМІ дізналися деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

За інформацією норвезького телеканалу, Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО надто довго - з 2014 року. Після закінчення чинного договору він може очолити МВФ.

"США хочуть, щоб Столтенберг став виконавчим директором Міжнародного валютного фонду", - наводить TV2 слова джерела з НАТО.

При цьому зараз директором МВФ є Кристаліна Георгієва, контракт якої триватиме до 2024 року.

Телеканал додає, що НАТО не має очевидного кандидата на посаду нового генсека. При цьому, за інформацією джерел з Альянсу, замінити Столтенберга можуть і прем'єр Нідерландів Марк Рютте, і прем'єр Іспанії Педро Санчес, але багато залежатиме від результатів виборів у країнах.

Також розглядається кандидатура жінки, а саме прем'єра Естонії Каї Каллас. Але така ймовірність мала через "її безкомпромісність по відношенню до Росії". Замінити Столтенберга може і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але вона не хоче залишати свою посаду.