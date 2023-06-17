ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберга хочуть попросити залишитись на посту голови НАТО, - Reuters

Новость на русском →
Субота 17 червня 2023 06:19
Столтенберга хочуть попросити залишитись на посту голови НАТО, - Reuters Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можуть попросити залишитись на посаді ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме з ходом перемовин щодо наступника Столтенберга, заявило, що йому скоріше за все запропонують залишитись в кріслі голови НАТО ще на рік.

А офіційний представник США, що побажав залишитись анонімним, повідомив, що в адміністрації Байдена теж розглядають таку пропозицію.

"Не схоже, що нині всередині Альянсу існує консенсус щодо його заміни", - сказав він.

Претенденти на пост глави НАТО

В жовтні 2023 року закінчуються повноваження чинного голови Альянсу Єнса Столтенберга. Він провів на посаді вже майже 9 років і нещодавно вкотре заявив, що не хотів би залишатись генсеком.

Наразі країни-члени НАТО обговорюють варіанти наступників Столтенберга. ожливими претендентами є міністр оборони Британії Бен Уоллес, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Однак, в ЗМІ все частіше повідомляють, що консенсусу щодо наступника в Альянсі немає, тому Столтенбергу, скоріше за все, подовжать повноваження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом