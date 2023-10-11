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Столтенберг про зупинення допомоги Україні від Словаччини: члени НАТО продовжать постачання

Брюссель, Середа 11 жовтня 2023 20:02
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Столтенберг про зупинення допомоги Україні від Словаччини: члени НАТО продовжать постачання Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Північноатлантичного альянсу продовжать постачання зброї Україні, незважаючи на рішення Словаччини припинити військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Що стосується Словаччини. Там були вибори, є новий уряд. Але я впевнений, що члени НАТО продовжать допомагати Україні, тому що це на користь нашої безпеки", - підкреслив генсек.

Столтенберг також зазначив, що від імені Словаччини має говорити уряд Братислави, а не він.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, у Словаччині наприкінці вересня відбулися вибори в парламент, на яких перемогла антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберта Фіцо.

При цьому вже 7 жовтня спікер словацького уряду наголосив, що відомство більше не надаватиме Україні військову допомогу.

Більш детально про вибори у Словаччині та їх значення для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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