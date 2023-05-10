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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг: Захід підготував Україну до контрнаступу, але недооцінювати РФ не можна

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка була під контролем росіян.

За словами Столтенберга, все озброєння та підготовка для українців від країн НАТО, включаючи дев'ять добре навчених та оснащених бригад, мають допомогти звільнити від окупантів більше території під час контрнаступу.

"Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна отримала всю необхідну допомогу для контрнаступу.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, якщо нашим військовим не вдасться деокупувати всі території під час майбутнього контрнаступу, Україна підготує таке.

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