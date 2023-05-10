Столтенберг: Захід підготував Україну до контрнаступу, але недооцінювати РФ не можна

Країни Заходу надали Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території. Але не можна недооцінювати підготовку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка була під контролем росіян.

За словами Столтенберга, все озброєння та підготовка для українців від країн НАТО, включаючи дев'ять добре навчених та оснащених бригад, мають допомогти звільнити від окупантів більше території під час контрнаступу.

"Але ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - наголосив він.