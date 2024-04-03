Столтенберг вказав на необхідність зміни динаміки підтримки України: що мається на увазі
У НАТО вбачають необхідність змін в динаміці короткострокових та довготривалих зобов'язань з надання підтримки України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.
"Нам необхідно змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану допомогу Україні в галузі безпеки на довгострокову перспективу, щоб ми менше покладалися на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що на цьому тлі міністри обговорять, як НАТО могла б узяти на себе більше відповідальності за координацію військової техніки та навчання для України, закріпивши це в структурі НАТО.
"Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання для підтримки нашої підтримки. Ця міністерська зустріч закладе основу для досягнення консенсусу з цих питань", - каже Столтенберг
Він додав, що 99% допомоги всієї допомоги Україні поступає від країн-членів НАТО.
Група Рамштайну з допомоги Україні
У відповідь на запитання про те, чи буде передано групу Рамштайну з допомоги Україні під контроль НАТО, Столтенберг зауважив, що він вітає "коаліції можливостей"
Водночас він підкреслив необхідність надати багатонаціональним та двостороннім ініціативам надійнішої та інституційної основи, щоб гарантувати передбачуваність і прихильність на довгострокову перспективу.
Зокрема, генсек зауважив, що поки що не вдаватиметься в деталі щодо даного питання.
Окремий фонд НАТО з підтримки України
Також Столтенберг не став розкривати подробиць створення окремого фонду підтримки України з боку НАТО обсягом 100 мільярдів доларів, про що раніше повідомляли ЗМІ, підкресливши лише, що "Україні потрібно більше грошей".
Генсек НАТО зазначив, що не варто очікувати фінального рішення з цих питань уже сьогодні або завтра, на нинішній міністерській зустрічі, а консенсусу може бути досягнуто вже до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.
Підтримка України з боку НАТО
Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, що Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України.
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. За його словами, союзники по НАТО передають 99% усієї військової допомоги.
Пізніше голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна ще може домогтися успіху у своїй боротьбі проти Росії. Однак партнери повинні збільшити свою допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.